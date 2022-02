Coppa Italia, si aprono le porte delle fasi finali

globalist

La Coppa Italia, è arrivata finalmente alle fasi calde e finali della competizione.

Come ogni anno si sono disputate tutte le partite di qualificazione, a partire dalla Serie C e dalla Serie B. Dopo svariati turni a eliminazione diretta, su due partite (andata e ritorno) siamo giunti ai quarti di finale.

Solo otto squadre sono rimaste in gioco per aggiudicarsi la coppa nazionale. La grande esclusa è sicuramente il Napoli, la squadra campana, infatti è stata eliminata per 5-2 dalla Fiorentina e quindi ha interrotto così la sua corsa.

Come nel 2017 trovate Bookmakers, date e quote per Juve e Lazio in finale di Coppa Italia, le due squadre sono molto vicine alla vittoria di questa coppa, infatti mettendo insieme le due squadre hanno trionfato sette delle ultime nove edizioni.

Da non sottovalutare, però anche le altre squadre rimaste in gara, l’Inter, campione di Italia in carica, il Milan molto in forma quest’anno e l’Atalanta che da diversi anni è molto ostica come avversaria.

Rimangono anche la Roma di Mourinho, la Fiorentina orfana di Vlahovic e il Sassuolo che punta tutto sulla coppia d’attacco futura della nostra Nazionale: Raspadori-Scamacca.

I quarti di finale inizieranno Martedì 8 Febbraio 2022 con l’Inter che affronterà la Roma e si concluderanno Giovedì 10 Febbraio 2022 con Atalanta-Fiorentina alle 18:00 e Juventus-Sassuolo alle 21:00.

Come previsto dalla formula standard della competizione, verranno disputate andata e ritorno sia per i quarti di finale che per la semifinale.

La finale, invece sarà giocata una partita singola presso lo Stadio Olimpico di Roma, il giorno Mercoledì 11 Maggio 2022.

Essendo la Coppa Nazionale, le partite saranno tutte disponibili in chiaro e visibili alla televisione sui canali Rai, la rete nazionale.

Questo trofeo, in Italia è da sempre molto ambito e sentito, perché vincerlo significherebbe ottenere la qualificazione per la Supercoppa Italiana e affrontare la vincitrice del campionato di Serie A Tim.

Solamente chi vincerà la supercoppa italiana potrà laurearsi la squadra più forte d’Italia.

I campioni in carica della Coppa Italia sono i bianconeri della Juventus, che nonostante le difficoltà che stanno affrontando nelle ultime due stagioni, voglio continuare a proseguire il loro dominio in questa competizione mettendo in bacheca la quindicesima coppa.

Ogni anno partecipano più di settanta squadre che sono iscritte alle tre categorie superiori d’Italia: Serie A,B e Lega Pro, ma solo una alla fine riuscirà a trionfare e portarsi a casa il trofeo.

Quest’anno, oltre al Napoli, non ci sono state grandi sorprese, si sono qualificate le squadre più forti della massima divisione. Le fasi iniziale sono molto intriganti, perché permettono a piccole realtà di incontrare i propri idoli e giocare nello stadio che hanno sempre sognato. I calciatori delle leghe minori più fortunati riescono anche a scambiarsi la maglietta con i talenti mondiali di Serie A. Non sempre però queste squadre vengono battute con molti gol di scarto, infatti è successo nella storia della competizione che squadre di serie inferiore riuscissero a battere squadre che competono a qualificazioni europee o comunque che militano nella massima serie.