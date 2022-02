Sport in tv e streaming: Alle 21 Inter-Liverpool e Salisburgo-Bayern in Champions

Redazione

16 Febbraio 2022 - 10.28

Stasera alle 21 in diretta streaming su Amazon e Prime video Inter-Liverpool di Champions League. Le gare di serie C su Eleven Sports. La serie B su Sky e Dazn, calcio sudamericano e Champions di volley.

11:00 CALCIO Primavera, Sampdoria-Napoli (Diretta tv su Sportitalia)

11:00 CALCIO Primavera, Cagliari-Genoa (Diretta tv su Solocalcio)

11:00 TENNIS WTA 500 Dubai (Diretta tv su SuperTennis e streaming sul sito di SuperTennis e su SuperTennix in abbonamento)

11:00 SNOOKER Welsh Open – Qualificazioni (Diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+)

11:30 CICLISMO Vuelta a Andalucia, 1a tappa (Ubrique-Iznajar, 200.7 km) ( Diretta tv su Eurosport 2 e streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e DAZN a partire dalle ore 15:00)

12:30 TENNIS ATP 250 Doha (Diretta tv su SuperTennis e streaming sul sito di SuperTennis e su SuperTennix in abbonamento)

13:00 TENNIS ATP 250 Marsiglia (Diretta tv su SuperTennis e streaming sul sito di SuperTennis e su SuperTennix in abbonamento)

All’interno: Stefano Travaglia (ITA)-Ilya Ivashka (BLR)

13:25 CICLISMO Volta ao Algarve, 1a tappa (Portimao-Lagos, 199.1 km) (Diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+ dalle ore 17:00)

13:30 CALCIO Primavera, Milan-Torino (Diretta tv su Sportitalia)

14:30 CALCIO Serie C, Renate-Albinoleffe (Diretta streaming su Eleven Sports)

14:30 CALCIO Serie C, Giana Erminio-Sudtirol (Diretta streaming su Eleven Sports)

14:30 CALCIO Serie C, Triestina-Virtus Verona (Diretta streaming su Eleven Sports)

14:30 CALCIO Serie C, Grosseto-Viterbese (Diretta streaming su Sky Sport Football e Sky Sport 251, streaming su Sky Go ed Eleven Sports)

14:30 CALCIO Primavera, Empoli-Pescara (Diretta tv su Solocalcio)

15:00 CALCIO Primavera, Fiorentina-Inter (Diretta tv su Sportitalia)

16:00 CALCIO A 5 Serie A, 16a giornata: Meta Catania Bricocity-Ciampino Aniene (Diretta streaming su Futsal Tv)

17:00 VOLLEY Champions League, 6a giornata fase a gironi – Dinamo Mosca-Ziraat Bankasi Ankara (Diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+)

17:00 CALCIO Primavera, Sassuolo-Roma (Diretta tv su Sportitalia)

17:30 VOLLEY Champions League, 6a giornata fase a gironi – Zenit San Pietroburgo-Berlin Reciclying Volleys (Diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+)

18:00 BASKET Final Eight Coppa Italia, A|X Armani Exchange Milano-Banco di Sardegna Sassari (Diretta tv su RaiSport ed Eurosport 2, streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e DAZN)

18:00 VOLLEY Champions League, 6a giornata fase a gironi – Knack Roeselare-Hebar Pazardzhik (Diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+)

18:00 VOLLEY Champions League, 6a giornata fase a gironi – Jastrzebski Weigel-Friedrichshafen (Diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+)

18:00 CALCIO Serie C, Padova-Lecco (Diretta streaming su Eleven Sports)

18:00 CALCIO Serie C, Pergolettese-Legnago (Diretta streaming su Eleven Sports)

18:00 CALCIO Serie C, Pro Patria-Pro Sesto (Diretta streaming su Eleven Sports)

18:00 CALCIO Serie C, Feralpisalò-Pro Vercelli (Diretta streaming su Eleven Sports)

18:00 CALCIO Serie C, Mantova-Seregno (Diretta streaming su Eleven Sports)

18:00 CALCIO Serie C, Fiorenzuola-Trento (Diretta streaming su Eleven Sports)

18:00 CALCIO Serie C, Siena-Fermana (Diretta streaming su Eleven Sports)

18:00 CALCIO Serie C, Pontedera-Gubbio (Diretta streaming su Eleven Sports)

18:00 CALCIO Serie C, Carrarese-Imolese (Diretta streaming su Eleven Sports)

18:00 CALCIO Serie C, Vis Pesaro-Lucchese (Diretta streaming su Eleven Sports)

18:00 CALCIO Serie C, Teramo-Pistoiese (Diretta streaming su Eleven Sports)

18:30 CALCIO Serie B, Alessandria-Lecce (Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 253, streaming su DAZN, Sky Go e HELBIZ)

18:30 CALCIO Serie B, Crotone-Brescia (Diretta tv su Sky Sport 254, streaming su DAZN, Sky Go e HELBIZ)

18:30 CALCIO Serie B, Benevento-Ascoli (Diretta tv su Sky Sport 255, streaming su DAZN, Sky Go e HELBIZ)

18:30 CALCIO Serie B, Frosinone-Como (Diretta tv su Sky Sport 256, streaming su DAZN, Sky Go e HELBIZ)

19:00 CALCIO Liga, Atletico Madrid-Levante (Diretta streaming su DAZN)

19:00 VOLLEY Champions League, 6a giornata fase a gironi (Merkur Maribor-Lokomotiv Novosibirsk – Diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+)

19:00 BASKET FEMMINILE Recupero 16a giornata, Fila San Martino di Lupari-Umana Reyer Venezia (Diretta streaming su LBF TV in abbonamento)

19:00 TENNIS ATP 250 Delray Beach (Diretta tv su SuperTennis e streaming sul sito di SuperTennis e su SuperTennix in abbonamento)

19:30 VOLLEY Champions League, 6a giornata fase a gironi (Cannes Dragons-Itas Diatec Trentino – Diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+)

19:30 CALCIO Carioca, Madureira-Flamengo (Diretta tv su Solocalcio Sportitalia)

19:30 CALCIO A 5 Serie A, 16a giornata: Vitulano Drugstore Manfredonia-Real San Giuseppe (Diretta streaming su Futsal Tv)

19:45 CALCIO A 5 Serie A, 16a giornata: Todis Lido di Ostia-Futsal Pescara (Diretta streaming su Futsal Tv)

20:00 VOLLEY Champions League, 6a giornata fase a gironi – Vojvodina Seme Novi Sad-Benfica (Diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+)

20:00 CALCIO A 5 Serie A, 16a giornata: Feldi Eboli-Cormar Polistena (Diretta streaming su Futsal Tv)

20:00 CALCIO A 5 Serie A, 16a giornata: Napoli Futsal-Italservice Pesaro (Diretta streaming su Futsal Tv)

20:00 CALCIO A 5 Serie A, 16a giornata: Opificio 4.0 CMB Matera-L84 (Diretta streaming su Futsal Tv)

20:30 VOLLEY Champions League, 6a giornata fase a gironi – Cucine Lube Civitanova-Zaksa (Diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+)

20:30 VOLLEY Champions League, 6a giornata fase a gironi – Greenyard Maaseik-Projekt Varsavia (Diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+)

20:30 VOLLEY Champions League, 6a giornata fase a gironi – Sir Sicoma Monini Perugia-Fenerbahce HDI (Diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+)

20:30 CALCIO A 5 Serie A, 16a giornata: Came Dosson-Syn Bios Petrarca (Diretta streaming su Futsal Tv

20:30 TENNIS ATP 500 Rio de Janeiro (Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, SuperTennis e streaming su Sky Go, Now Tv, sito di SuperTennis e su SuperTennix in abbonamento)

20:45 BASKET Final Eight Coppa Italia, Dolomiti Energia Trentino-Germani Brescia (Diretta tv su RaiSport ed Eurosport 2, streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e DAZN)

21:00 CALCIO Champions League, Inter-Liverpool (Diretta streaming su Amazon Prime Video)

21:00 CALCIO Champions League, Salisburgo-Bayern Monaco (Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, streaming su Sky Go e Now Tv)

21:00 CALCIO Serie C, Ancona Matelica-Cesena (Diretta streaming su Eleven Sports)

23:15 CALCIO Copa Libertadores, Bolivar-Deportivo Lara (Diretta streaming su DAZN)

23:15 CALCIO Campionato argentino, Aldosivi-Boca Juniors (Diretta tv su Solocalcio Sportitalia)