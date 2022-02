Sinner si separa dallo storico coach Riccardo Piatti: "Lo ringrazierò per sempre"

Redazione

16 Febbraio 2022 - 18.34 Globalsport

Preroll

“Dopo molti anni pieni di successi insieme, io e il mio staff di allenamento abbiamo deciso di dividerci. Voglio ringraziare Riccardo, Dalibor, Claudio, Andrea, Cristian e Gaia per tutto quello che hanno fatto per me dall’inizio della mia carriera fino a questo momento.”

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Riccardo soprattutto, mi ha insegnato tante cose che rimarranno per sempre parte del mio modo di giocare a tennis. Abbiamo condiviso tanti ricordi speciali e guarderò sempre al tempo che abbiamo trascorso insieme con grande affetto”.