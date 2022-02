Bergamo 1991, il nuovo coach è la vecchia conoscenza Stefano Micoli. Domenica match contro Novara

redazione

“Stefano Micoli è il nuovo allenatore del Volley Bergamo 1991″. Questo il comunicato del club lombardo che ritrova l’allenatore orobico, che ha lasciato la panchina di Aragona per tornare a casa. La squadra ha ottenuto finora 13 punti, e lotta per non retrocedere occupando il dodicesimo posto in classifica nella Serie A1 femminile. Oggi il primo allenamento poi la prima sfida domenica 20 febbraio ore 17, contro l’Igor Novara.

“Il Volley Bergamo 1991 ringrazia vivamente Marco Zanelli, che ha ricoperto il ruolo di capo allenatore la scorsa domenica nella gara con Perugia e che rimane nello staff rossoblù al fianco di Micoli”, ha precisato la società bergamasca. “È stata una chiamata inaspettata – afferma il nuovo coach Micoli – che mi ha reso felice e che ho accettato più che volentieri e non avrebbe potuto essere altrimenti. Non avrei fatto questo cambio in corsa per nessun’altra società, ma devo un grazie, oltre al Volley Bergamo 1991, anche alla concessione di Nino Di Giacomo, presidente di Aragona, che, capendo la situazione e non ponendo ostacoli, mi ha permesso di essere qui oggi”.

Micoli conosce bene l’ambiente del club lombardo, è già stato assistente e allenatore di Bergamo, prima di intraprendere un percorso che lo ha portato ad allenare in A1 e A2 sia in Italia che all’estero, lavorando in Turchia e Romania, e guidando la Nazionale della Slovacchia.