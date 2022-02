Pechino 2022, lo sfogo di Fischnaller: "Devastato dalla mia positività, mi fermo qui"

Redazione

5 Febbraio 2022 - 10.19 Globalsport

“E questo è tutto, è stata l’ultima run della mia stagione. A causa del test positivo al Covid non mi è permesso competere al più grande evento dell’anno, le Olimpiadi”. Si è sfogato così Kevin Fischnaller su Instagram, dopo esser stato trovato positivo al covid-19. L’azzurro ha pubblicato la foto della sua ultima prova prima dell’esito del tampone. “Ero devastato quando ho saputo il risultato, tutto il lavoro degli scorsi anni per niente. Grazie per tutti i messaggi gentili che ho ricevuto e buona fortuna agli atleti là fuori”.



