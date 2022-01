Berrettini conquista la semifinale e risponde da signore a un tifoso imbecille

globalist

25 Gennaio 2022

La straordinaria vittoria di Matteo Berrettini agli Australian Opens, dove ha sconfitto in cinque set Monfills, si è conclusa con un triste siparietto che però ha messo ancora di più in risalto il grande savoir faire del campione italiano.

Un tifoso, che evidentemente parteggiava per la parte francese, ha urlato nel silenzio del campo (cosa usuale, dato che il tennis è uno sport con un tifo ‘pacato’ per garantire la concentrazione degli atleti) ha urlato un udibilissimo ‘Fuck You’ a Berettini mentre stava rilasciando un’intervista. Matteo fulmina la tribuna con lo sguardo, ma non dice nulla e si limita a dire “non ho capito che ha detto”.

Poi ha aggiunto: “Qui è pieno di gente e mi piace. Alcuni di loro non sono veri appassionati di tennis, ma non si possono controllare tutti. Il rispetto, però, è qualcosa che bisognerebbe avere, ma alla fine va bene così, ho vinto e sono felice”.

È stato un match difficile per Berrettini, dato che il pubblico era platealmente schierato dalla parte del suo avversario. Sarà per questo che, a vittoria conquistata, Matteo ha fatto un gesto, portandosi il dito all’orecchio e urlando ‘Non vi sento!’. Un’esplosione di gioia rabbiosa, per una meritatissima vittoria.