Il Barcellona può vincere l'Europa League?

14 Dicembre 2021

Un risultato scioccante è stato svelato negli ultimi minuti della partita tra Bayern Monaco e Barcellona del 08.12.2021, che il Barcellona giocherà per la prima volta dal 2001 in Europa League in primavera.

Questo è sicuramente uno sconvolgimento per i fan Blaugrana, poiché la squadra ha usato i suoi fan giocando al suo apice per quasi 20 anni consecutivi. Ma il tempo cambia, ora il Barcellona soffre di un passaggio lento, una squadra più giovane, senza la sua leggenda, Messi che si è trasferito a titolo gratuito al Paris Saint Germain.

I fan della Champions League non vedranno il Barcellona negli ottavi di Champions League in questa stagione, ma il Barcellona dovrà comunque affrontare avversari difficili in Europa League. Squadre come Dortmund, Lipsia, Porto, Siviglia, Atalanta e Zenit si dimostreranno sicuramente avversari feroci per l’inesperta squadra del Barcellona.

L’attuale cattiva forma di Ter Stegen e della sua compagnia è in qualche modo comprensibile. Ma anche i cinque volte vincitori della Champions League hanno avuto brutti periodi nel loro passato. Il Barça non è riuscito a vincere una Coppa UEFA. La formazione catalana ha raggiunto le semifinali della competizione ed è stata eliminata quattro volte nella sua storia, prima nel 1975/76 sconfitta dal Liverpool, 1977/78 sconfitta dal PSV Eindhoven, poi il Bayern li ha eliminati nella stagione 1995/96. L’ultima volta che il Barcellona è stato eliminato in semifinale è stato nella stagione 2000/01, sempre dal Liverpool.

Sorprendentemente, l’unica squadra che ha un record di vittorie del 100% contro il Barcellona è il Dundee United. Pertanto, il Dundee United è l’unica squadra che ha vinto ogni singola partita della Coppa UEFA (Europa League) contro il Barcellona. La prima volta che le due squadre si incontrarono fu nell’ormai defunta Coppa delle Fiere nella stagione 1966-1997. Il Dundee ha chiuso con un punteggio complessivo di 4-1, battendo i catalani 2-1 in Spagna e 2-0 in casa in Scozia. Poi le due squadre hanno giocato di nuovo nei quarti di finale di Coppa UEFA nel 1987. Hanno battuto il Barcellona 1-0 in casa a Tannadice e 2-1 al Camp Nou.

Il Barcellona ha avuto successo internazionale al di fuori della Champions League solo nella Competizione Coppa delle Coppe UEFA, che ha vinto in quattro occasioni. L’ultima vittoria è stata nel 1996/97 contro il PSG quando Ronaldo ha segnato su rigore per dare la vittoria al Barça.

Ma come ha notato Marca, l’attuale Barcellona “non può nemmeno vincere l’Europa League”, il che è un’affermazione preoccupante. Certo, i motivi sono abbastanza comprensibili, ma forse il Barcellona giocherà meglio dopo alcuni mesi e Xavi potrebbe mettere in pratica meglio le sue radici filosofiche. Pedri e Ansu Fati, le due giovani speranze al fianco di Gavi, torneranno in forma per l’inizio della fase a eliminazione diretta di Europa League. Sono tutti grandi giocatori che possono decidere da soli una partita.

Tanta speranza quanto Xavi ha portato, la squadra ha ancora bisogno di tempo perché le sue idee si nutrano nelle menti e nei cuori dei giocatori. E LaLiga Santander è diversa dal campionato del Qatar dove Xavi era l’allenatore prima di unirsi alla sua amata squadra. Xavi non può essere incolpato per la sconfitta contro i tedeschi, visto che il Bayer è probabilmente la squadra migliore in questa stagione di Champions League e un chiaro favorito per vincere tutto.

E per l’Europa League, il Barcellona è chiaramente, almeno sulla carta, per ora, il favorito in tutte le scommesse sportive. Molti esperti prevedono che il Barcellona proverà a vincere l’Europa League e dimostrerà che ce la può ancora fare. Naturalmente, il nome Barcelona implica che la squadra dovrebbe sempre cercare di vincere tutto.