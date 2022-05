Usa e Corea del Sud aumenteranno le esercitazioni militari: "Conseguenza della minaccia di Pyongyang "

globalist

21 Maggio 2022 - 11.18

Il viaggio in Asia di Joe Biden ha fatto tappa in Sud Corea, con i colloqui con il presidente Yoon Suk-yeol, incentrati soprattutto sulla vicina Corea del Nord. “Considerando l’evoluzione della minaccia rappresentata” dalla Corea del Nord, il presidente Joe Biden e il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol hanno concordato di “avviare discussioni per espandere la portata e l’entità delle esercitazioni militari congiunte e dell’addestramento nella penisola coreana e nelle sue vicinanze”.

E’ quanto si legge nella dichiarazione congiunta dopo il summit di Seul, una decisione che – evidenzia la Cnn – costituisce una svolta rispetto all’Amministrazione Trump. Yoon si è insediato lo scorso 10 maggio.