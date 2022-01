Un razzo di Elon Musk è in rotta di collisione con la Luna: ecco cosa accadrà alla Terra

globalist

26 Gennaio 2022

Sette anni dopo essere stato lanciato dalla Florida nel quadro di una missione interplanetaria per inviare un satellite meteorologico spaziale a una distanza di un milione di miglia il razzo Falcon 9 della società spaziale di Elon Musk SpaceX è in rotta di collisione con la Luna,

Dopo la prima fase in cui ha completato una lunga combustione dei suoi motori e l’invio del NOAA’s Deep Space Climate Observatory sulla sua strada verso il punto di Lagrange – una posizione a gravità zero quattro volte più lontana della Luna e in linea diretta con il sole – in una seconda fase il razzo è andato alla deriva, trasformandosi in “spazzatura spaziale” dalla rotta imprevedibile.

Pur essendo lontano abbastanza perché il carburante residuo lo potesse riportare nell’atmosfera terrestre, questo era anche insufficiente a resistere alla gravità del sistema Terra-Luna, ha spiegato il meteorologo Eric Berger riportato dal quotidiano britannico Guardian.

Il percorso seguito è dunque presto diventato caotico e ora, sette anni dopo, si prevede che nel giro di poche settimane possa colpire la Luna nella sua traiettoria, a una velocità di circa 2,58 chilometri al secondo. La stima degli esperti è che la collisione possa avvenire il prossimo 4 marzo, anche se non si sa in che punto del satellite terrestre né se sarà osservabile dalla Terra.