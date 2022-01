Vaia lancia la sfida: "Superamento dei brevetti perché tutti i popoli possano accedere ai vaccini"

globalist

23 Gennaio 2022

Da Vaia un saluto a Mattarella e la promessa contro la battaglia delle battaglie: ossia l’abolizione dei brevetti per far vaccinare il mondo.

“Grazie Presidente! Il Suo sostegno non è mai mancato, ci ha incoraggiati ad andare avanti, è stato un sostenitore tenace della Scienza e della sua libertà! Grazie anche a Lei il nostro Istituto si è affermato come ‘una delle certezze e dei baluardi del nostro Paese in questa pandemia’.

Così Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, postando su Facebook una foto insieme al presidente Sergio Mattarella.

“Continuiamo, con l’aiuto di tanti Amici e Colleghi – aggiunge Vaia – a partire dal caro @Guido Silvestri, a dare un sguardo internazionale e ancora più performante nella ricerca allo Spallanzani. Ci attendono sfide ancora non vinte: il superamento dei brevetti per dare possibilità a tutti i popoli di accedere ai vaccini;

l’#aggiornamentodeivaccini e delle terapie innovative da portare a casa delle persone fragili. La modernizzazione di scuola e trasporti. Siamo sulla strada buona. Non sprechiamo questo tempo!”