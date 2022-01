Prenotazioni visite mediche specialistiche online, scegli la struttura con un clic

globalist

18 Gennaio 2022

Il nostro corpo non è una macchina perfetta. Basta poco per ammalarsi: uno sbalzo termico, i malanni di stagione, cattive abitudini come il fumo, l’abuso di alcol o la sedentarietà. Ed ecco che possono insorgere alcuni problemi a livello cardiaco, respiratorio etc che potrebbero richiedere urgenti prenotazioni di visite mediche specialistiche online. Solo in questo modo infatti si possono ridurre i tempi di attesa e assicurarsi di trovare una struttura ospedaliera che garantisca la disponibilità immediata. Grazie alle piattaforme di salute oggi la prenotazione delle visite online si è digitalizzata e bastano pochi clic per fissare un appuntamento.

Prenotare visite online, come farlo sui portali della salute

Per la prenotazione di visite mediche non c’è bisogno di fare lunghe code allo sportello. La tecnologia è da sempre a supporto della scienza, tant’è che è stato digitalizzato anche il flusso di gestione delle prenotazioni di visite mediche specialistiche online, così da consentire a chiunque sia maggiorenne e in possesso del codice fiscale di poter prenotare in modo autonomo e indipendente, comodamente da casa, senza doversi recare fisicamente ad uno sportello CUP (Centro Unico di Prenotazioni).

Come farlo? È molto semplice: una volta effettuato il log-in sul sito della piattaforma di salute selezionata (o essersi registrati, se si sta navigando sul sito per la prima volta) è possibile impostare i filtri di ricerca per data e località così da ritrovare solo la struttura ospedaliera più consona alle proprie aspettative. Il sistema infatti, sulla base dei filtri impostati, mostrerà solo i risulti pertinenti a ciò che si stia ricercando. A questo punto, dopo aver scelto l’ospedale dove recarsi a fare la visita specialistica, bisognerà compilare i campi inerenti ai dati personali (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, eventuale codice di assicurazione). Prima di concludere la prenotazione, inoltre, si può scegliere di pagare direttamente online il ticket effettuando una transazione in completa sicurezza tramite metodi di pagamento online o preferire pagare l’importo in sede il giorno della visita. La scelta infatti dipende solo dal paziente. Appena concluso l’iter di prenotazione si riceve un’email dettagliata che riassume tutte le informazioni: giorno, luogo e struttura dove presentarsi per farsi visitare.

Prenotazioni di visite mediche specialistiche online: come usare la polizza assicurativa

Per risparmiare sulle spese mediche è possibile usufruire della polizza assicurativa quando si fanno le varie prenotazioni di visite mediche specialistiche online. È sufficiente infatti, in fase di prenotazione, aggiungere il codice assicurati, così che il sistema lo “legga” e rielabori l’informazione al momento del pagamento del ticket. La copertura assicurativa è valida principalmente nelle strutture convenzionate. Tuttavia, se si sceglie un ospedale non convenzionato, si può comunque richiedere il rimborso della spesa medica sostenuta anticipandone l’importo. Insomma, chi ha un’assicurazione medica potrà star sereno che non dovrà rimetterci di tasca propria.

Come fare le prenotazioni di visite mediche specialistiche online per gli altri

Il sistema di prenotazioni di visite mediche specialistiche online permette di poter prenotare anche per conto di familiari, purché in fase di compilazione dei dati del paziente venga comunicata quest’informazione. Cioè venga specificato che si sta prenotando per conto di un’altra persona.