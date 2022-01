Le fantasie del solito esponente di Fratelli d'Italia: "Si sapeva del Covid dal 2015 e nessuno ha fatto nulla..."

globalist

12 Gennaio 2022

Sembra no scherzo ma non lo è. Sulla base di un vecchio e ultra-noto servizio televisivo già abbondantemente contestualizzato il solito esponente della destra ha dedotto che già si sapeva del Covid nel 2015 e non si è fatto nulla.



Basi scientifiche di questo grandissimo segreto? Un servizio del tg Leonardo. Accidenti che segreto!

Quindi non solo i governi italiani ma quelli di tutto il mondo e gli scienziati di tutto il mondo hanno fatto finta di non vedere per molti anni.

Poi magari l’impavido esponente dell’estrema destra ci spiegherà perché la pandemia è partita molto tempo dopo da Wuhan ma, si sa, per la destra l’importante è sbraitare.

Nel 2015 si sapeva del Covid eppure “nessuno ha fatto nulla”. Per questo bisogna indagare “anzi condannare” tutti i presidenti del consiglio, ministri della salute, ed i responsabili scientifici e di Protezione civile che non hanno fatto nulla. Questo il contenuto della denuncia dell’esponente dei Fratelli d’Italia, Crescenzio ‘Enzo’ Rivellini che chiede alla magistratura, ordinaria e della Corte dei conti, di fare giustizia: “i responsabili devono pagare”.

Il parlamentare assistito dall`avvocato Ferrandino – si spiega in una nota – sulla base di un filmato della trasmissione del tg Loanardo di Raitre ha presentato un esposto. Perché quel servizio parla “dell`esperimento cinese che ha causato il Covid” e nulla è stato fatto, “addirittura non hanno nemmeno aggiornato, come dimostrato, il piano pandemico dal 2006 ad oggi”.

“Centinaia di migliaia di morti, sofferenze inimmaginabili, danni economici incalcolabili, tragedie e vita sconvolta di tutti gli italiani. Questo è stato ed è il Covid che, scopriamo con questo filmato – sottolinea Rivellini – non è stato un evento inaspettato e imprevedibile, ma un esperimento cinese che ha trovato il nostro Governo impreparato e distratto”.

“Tra l’altro con grande superficialità non sono stati aggiornati, dal 2006, i piani per fermare l’epidemia e nessun chiarimento risulta che lo Stato italiano ha chiesto in questi anni al governo cinese. I morti, coloro che hanno sofferto, i commercianti, gli imprenditori e tutti i cittadini che hanno e stanno subendo tutto ciò, chiedono verità e giustizia”.

“Oggi si scopre che tutti sapevano ma nessuno ha avuto il coraggio di denunciare i responsabili, forse per paura o sudditanza ma, senza paura alcuna, e grazie all’avvocato Ferrandino, oggi ho presentato l`esposto. Mi chiedo: la stampa avrà la forza di evidenziare l`inerzia dei governi?”, si chiede Rivellini.

L’avvocato Ferrandino aggiunge: “Ho preparato l`esposto che presenteremo anche alla Corte dei Conti perché se i Magistrati considerano il filmato un elemento rilevante per la conoscenza del virus e dei suoi pericoli da parte delle Autorità preposte non è possibile fare finta di nulla ed è giusto indagare affinché i responsabili di questa eventuale sotto considerazione della pandemia paghino .

Speriamo che L`esposto, come è giusto che sia, venga adeguatamente considerato e che le Istituzioni preposte chiariscano in tempi brevi al popolo Italiano se ci sono gravi responsabilità per l`epidemia Covid 19 condannando, eventualmente, i colpevoli”.

A dire il vero il famoso servizio – che la destra ha decontestualizzato – parlava di esperimenti e non di un nuovo virus. E poi il virus in questione, il cosiddetto Covid 19 è il SARS-CoV-2. I coronavirus sono tanti e diversi, ma il genio lo ignora.