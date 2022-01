Legionella, che cos'è la malattia che ha colpito David Sassoli (che non è morto per il vaccino)

globalist

11 Gennaio 2022

Il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli è morto a causa di una polmonite da legionella. Per sfatare le scemenze di chi, anziché tacersi in un rispettoso silenzio, millanta che Sassoli sia deceduto a causa della terza dose di vaccino, andiamo a chiarire cosa è la legionella.

Sassoli si era ammalato a novembre ed era guarito, ma la disfunzione del sistema immunitario che è causata proprio da questa malattia gli è purtroppo stata fatale.

La legionella, nota anche come ‘malattia del legionario’, è un’infezione polmonare causata dal batterio “Legionella pneumophila”. Ha questo nome perché fu scoperta nel 1976, quando un’epidemia di questo morbo si diffuse tra i partecipanti al raduno della Legione Americana al Bellevue Stratford Hotel di Philadelphia. La fonte di contaminazione batterica in quel caso fu identificata nel sistema di aria condizionata dell’albergo.

Il batterio è presente soprattutto in ambienti acquatici, come fiumi, laghi, fanghi e da questi ambienti raggiunge facilmente gli spazi umani attraverso gli impianti idrici. La Legionella viene normalmente acquisita per via respiratoria mediante inalazione, aspirazione o microaspirazione di aerosol contenente Legionella, oppure di particelle derivate per essiccamento.

La malattia si manifesta come una polmonite infettiva. Nei casi gravi si avrà anche febbre, dolore toracico, dispnea, cianosi, tosse produttiva. Tra le complicanze della Legionella vi possono essere: ascesso polmonare, empiema, insufficienza respiratoria, shock, coagulazione intravasale disseminata, porpora trombocitopenica e insufficienza renale.