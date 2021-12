L'Oms: "Nell'ultima settimana 4 milioni di contagi e 45 mila vittime per il Covid"

globalist

22 Dicembre 2021

L’Oms non smette di ricordare che la pandemia riguarda tutti. Più si lasciano indietro i Paesi poveri e meno vaccinati, e più le varianti si diffonderanno anche fra i Paesi ricchi, esattamente come sta accadendo con Omicron. I dati sono lampanti ed allarmanti poiché la corsa della pandemia non accenna a diminuire.

Nella settimana compresa tra il 13 e il 19 dicembre il Covid-19 ha causato nel mondo più di 4,1 milioni di nuovi casi e poco meno di 45mila nuove vittime. Numeri impressionanti, contenuti nell’ultimo aggiornamento epidemiologico settimanale sul coronavirus dell’Organizzazione mondiale della sanità.

L’Oms ha sottolineato come nella scorsa settimana il globale di nuovi casi sia rimasto simile a quelli segnalati durante i 7 giorni precedenti e l’incidenza settimanale dei decessi sia diminuita del 9%.

Al 19 dicembre si registrano un totale di oltre 273 milioni di contagi e di oltre 5,3 milioni di decessi a livello globale.

Intanto il direttore dell’Oms Europa, Hans Kluge, ha invitato tutti i cittadini a fare la terza dose di vaccino anti Covid-19.

Kluge ha spiegato che “una nuova tempesta sta arrivando in Europa con la variante Omicron del Covid che entro poche settimane dominerà in più paesi della regione, spingendo i sistemi sanitari già sotto pressione sull’orlo del baratro”.