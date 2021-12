Il farmaco Shionogi anti-Covid è efficace contro Omicron: l'annuncio

globalist

22 Dicembre 2021

Anche dall’asia c’è fermento per il nuovo farmaco anti-Covid: la casa farmaceutica giapponese Shionogi & Co., con sede nella città di Osaka, nel Giappone centrale, ha reso noto in un comunicato che il suo nuovo farmaco orale, attualmente nelle fasi finali di sviluppo, “è efficace nel trattamento delle infezioni da variante omicron”.

L’annuncio segue l’analisi condotta sul ceppo virale, messo a disposizione dell’azienda dai ricercatori del National Institute of Infectious Diseases. Il farmaco, che l’azienda mira a rendere disponibile per almeno 1 milione di persone, sarà in commercio non appena ricevuto il via libera delle autorità competenti, con tutta probabilità entro aprile 2022.