In Germania superata la soglia critica di casi Omicron: "Avremo una quinta ondata"

19 Dicembre 2021

La preoccupazione è tanta perché i guai precedenti sono stati provocati dalla Delta ma ora c’è la Omicron e sarà un’altra emergenza.

In Germania non ci sarà un lockdown prima di Natale. Lo ha detto il ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach in un’intervista ad Ard: “Qui non ci sarà un blocco come nei Paesi Bassi prima di Natale. Avremo la quinta ondata”, ha detto, sottolineando che è stata superata la soglia critica quanto al numero di persone infette da Omicron e quindi “questa ondata non può più essere fermata completamente ma può essere combattuta con i vaccini obbligatori”.”.

L’obiettivo a questo punto è “proteggere coloro che altrimenti sono particolarmente a rischio” rilanciando la campagna vaccinale ed educare le persone su ciò che è possibile durante le vacanze e su ciò che non lo è. “La mia preoccupazione ora è portare avanti la campagna di richiamo e la prima campagna di vaccinazione il più rapidamente possibile, senza burocrazia e alla massima velocità”.