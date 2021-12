L'allarme dell'Oms: "Omicron si sta diffondendo rapidamente molti sistemi sanitari potrebbero essere sopraffatti"

globalist

18 Dicembre 2021

Siamo di fronte all’emergenza dell’emergenza e di fronte a un virus ancora largamente sconosciuto che fino ad ora non ha seguito le previsioni fatte sulla base della comparazione con altri virus influenzali che lo volevano meno aggressivo con il passar del tempo

Omicron si sta diffondendo rapidamente nei Paesi con alti livelli di immunità della popolazione, ma non è chiaro se ciò sia dovuto alla capacità del virus di eludere l’immunità, alla sua intrinseca maggiore trasmissibilità o a una combinazione di entrambi”. E’ quanto ha affermato oggi l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Nel suo ultimo aggiornamento tecnico sulla pandemia di coronavirus, l’agenzia dell’Onu ha affermato che i dati sulla gravità di Omicron rimangono limitati.

“Sono necessari più dati per comprendere il profilo della gravità e in che modo è influenzata dalla vaccinazione e dall’immunità preesistente”, ha affermato l’Oms.

“Ci sono ancora dati disponibili limitati e nessuna prova sottoposta a revisione sull’efficacia del vaccino fino ad oggi per Omicron”, ha aggiunto.

Con l’aumento così rapido dei casi, in alcuni luoghi gli ospedali potrebbero essere sopraffatti. “I ricoveri nel Regno Unito e in Sudafrica continuano ad aumentare e, dato il numero di casi in rapido aumento, è possibile che molti sistemi sanitari vengano rapidamente sopraffatti”, ha sottolineato l’agenzia dell’Onu.