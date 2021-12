Pregliasco: "Il tampone per chi arriva dagli altri paesi Ue mitiga la diffusione della variante Omicron"

globalist

16 Dicembre 2021

Preroll

La situazione è in netto peggioramento e la causa è la variante Omicron che sta galoppando e incombe sulle feste.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Con l’imposizione del tampone per chi arriva dagli altri Paesi Ue “è chiaro che non si azzera la possibilità” di diffusione della variante Omicron in Italia, “ma sono tentativi di mitigarne l’arrivo e procrastinarlo nel tempo per gestire al meglio la situazione”.

Middle placement Mobile

Lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano, plaudendo all’iniziativa del Governo che inizialmente aveva creato qualche tensioni con Bruxelles.

Dynamic 1

“La reazione europea mi sembra la dimostrazione che manca una strategia, un’attività dell’Europa che purtroppo – afferma il medico – non ha questa funzione e quindi poi ogni nazione va per la sua strada”.