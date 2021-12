L'Oms stronca l'ipotesi che la variante Omicron causi malattie più gravi

globalist

8 Dicembre 2021

La quarta ondata, che sta colpendo ora l’Europa e che è arrivata in Italia già da qualche tempo, ha una forte caratterizzazione: quella della variante Omicron.

Nelle ultime settimane si sono fatte molte ipotesi a riguardo: figurava anche quella che prevedeva la possibilità di sviluppare, in chi lo contraesse, forme gravi del virus: ma secondo Michael Ryan, direttore del programma di emergenza sanitaria dell’Oms non è così: “Non c’è nessuna indicazione che la variante Omicron del coronavirus causi forme più gravi di Covid-19”.

“Non c’è motivo di aspettarsi che gli attuali vaccini falliscano contro la variante Omicron” del coronavirus. Lo ha detto il direttore esecutivo dell’Oms, Michael Ryan, aggiungendo che non ci sono indicazioni che la nuova variante causi forme più gravi di Covid rispetto alla variante Delta.

“Abbiamo vaccini molto efficaci che hanno dimostrato di essere potenti contro tutte le varianti finora, in termini di gravità della malattia e ospedalizzazione, e non c’è motivo di credere che non sarebbe così” anche con Omicron, ha spiegato Ryan, pur sottolineando che siamo ancora all’inizio degli studi sulla Omicron.