Il microbiologo Rasi: "Non parliamo della Omicron fino a quando avremo dati più certi"

globalist

5 Dicembre 2021

Preroll

Più contagiosa sicuramente. Ma meno aggressiva? In grado di ‘bucare’ i vaccini? Sì o no? Le informazioni sono poche e molte cose sono incerte. E allora?

OutStream Desktop

Top right Mobile

Della “variante Omricon” del Covid “bisognerebbe smettere di parlare fino a quando non avremo due temi: primo – ha affermato Guido Rasi, microbiologo e consulente della campagna vaccinale del governo a Mezz’ora in più su Rai 3 – clinicamente come si corta, i numeri si stanno raccogliendo e penso che in un paio di settimane avremo la risposa. Tutti temiamo che dia una malattia più severa della variante Delta”.

Middle placement Mobile

“La seconda domanda è se buca i vaccini. E anche qui no abbiamo la risposta. I numeri ce lo diranno, mi auguro, in poco tempo.

Dynamic 1

Non è facilissimo raccogliere questi numeri – ha detto Rasi – perché l’Omicron non è ancora molto diffusa”.