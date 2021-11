La Johnson and Johnson pronta ad un nuovo vaccino che neutralizzi la variante Omicron

globalist

29 Novembre 2021

La paura è molta ma si sta cercando di trovare una soluzione perché – per fortuna – i vaccini possono essere aggiornati in maniera non eccessivamente complicata.

“In collaborazione con gruppi accademici dal Sudafrica e da altre parti del mondo” Johnson and Johnson “sta valutando l’efficacia del suo vaccino sulle varianti, anche la nuova Omicron che si diffonde rapidamente” e “abbiamo iniziato il lavoro per sviluppare un nuovo vaccino contro l’Omicron e andremo avanti rapidamente verso gli studi clinici se necessario”, ha detto il gruppo in una nota.

I dati

Nel Regno unito sono stati registrati 42.583 nuovi casi di coronavirus e altri 35 morti nelle ultime 24 ore. Nella giornata precedente le infezioni erano state 37.681 e i decessi 51.

Il richiamo dei vaccini



Tutti gli adulti tra i 18 e i 39 anni potranno ricevere il cosiddetto booster, il richiamo del vaccino anti-Covid, che verrà somministrato a tre mesi dall’ultima dose.

Lo ha reso noto la Joint Committee on Vaccination and Immunisation del Regno unito.

Inoltre gli immunodepressi potranno ricevere la quarta dose e i giovani tra i 12 e i 15 anni la seconda.

Il booster deve essere somministrato prima di una possibile ondata della variante Omicron per massimizzarne l’effetto, ha detto uno dei membri del JCVI, Wei Shen Lim, sottolineando che il tempo è “cruciale” perché se il richiamo viene somministrato nel mezzo o al picco dell’ondata sarà meno efficace.