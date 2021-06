Locatelli: "Le discoteche riapriranno con green pass e criteri precisi"

admpumiddle

Un tema caldo per l’estate che verrà è quello delle discoteche, per cui il governo, assieme al Cts dovrà presto prendere una decisione, con un occhio alla sempre più diffusa variante delta.

Entra in scena il green pass: "Si è parlato di discoteche in Comitato tecnico-scientifico. La decisione è stata improntata sia al contesto epidemiologico sia a quella che è l'attenzione e la gradualità di cui si è parlato. E quindi sono state identificate alcune raccomandazioni che un organo tecnico come il Cts fornisce al decisore politico. La data sarà qualcosa che spetta alla politica, ma il parere del Cts è positivo con alcuni distinguo molto ben sottolineati. E il green certificate è uno dei criteri".

Lo ha detto il coordinatore del Cts e presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli.