L'appello dell'Oms: "la proprietà intellettuale dei vaccini va condivisa"

La pandemia sta velocizzando lo sviluppo e la produzione di nuovi vaccini contro l'infezione da Sars-Cov2.Nonostante gli sforzi della scienza però, non è stato compiuto il passo più grande verso la produzione di massa dei vaccini, ossia la condivisione dei brevetti.Sui vaccini anti covid "bisogna condividere la tecnologia, il know how e la proprietà intellettuale per poter urgentemente e massicciamente aumentare la produzione".Lo ha ribadito a Ginevra il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus ad un anno dal lancio di Act Accelerator, il meccanismo concepito, ha ricordato, "con due obiettivi: il rapido sviluppo dei vaccini, i sistemi diagnostici e le terapie, e un equo accesso a questi strumenti"."Il primo obiettivo è stato raggiunto", ha detto Tedros, ma per arrivare anche al secondo, "serve che i paesi e le compagnie, le quali controllano le risorse che possono salvare vite, le condividano.Serve finanziare pienamente l'ActAccelerator, serve condividere le dosi per proteggere chi è più a rischio e non i più ricchi, bisogna essere trasparenti sulle donazioni bilaterali di dosi, bisogna condividere la tecnologia, il know how e la proprietà intellettuale per poter urgentemente e massicciamente aumentare la produzione".