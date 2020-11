Covid, un'ecatombe: 639 morti e 37.978 contagiati in 24 ore

Ancora dati bruttissimi perché in due giorni ci sono stati quasi 1300 morti e sono un dato inaccettabile. Un prezzo troppo alto per l’irresponsabile ‘liberi tutti’ che ha caratterizzato un’estate priva di regole con le locali e discoteche piene senza alcun rispetto delle regole.



Sono 37.978 i nuovi casi di Sars-Cov2 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, e 639 i morti, +16 rispetto a ieri. Ieri i nuovi casi di Sars-Cov-2 erano stati 32.961 e i morti 623.

Oggi sono stati registrati 234.672 tamponi, -9.032 rispetto a ieri.

Le persone attualmente positive in Italia sono 635.054, +21.696 rispetto a ieri, mentre il bilancio dei dimessi-guariti sale a 387.775, +15.645 rispetto a ieri.

La pressione sugli ospedali Sono in tutto 3.170 le persone ricoverate in terapia intensiva, 89 in più rispetto a 24 ore fa. Negli altri reparti Covid, invece, i posti letto occupati sono 29.873, con un incremento di 429 da ieri. Gli attualmente positivi registrano un balzo giornaliero di 21.696, portando il totale a 635.054. Si attesta al 28,45% il rapporto tra positivi (37.978) su nuovi casi testati (133.478), in crescita rispetto al 26,07% di mercoledì. Boom di guariti (15.645) su oltre 100mila tamponi di controllo eseguiti (101.194). Con 636 vittime nelle ultime ore, è salito a 43.589 il numero totale delle vittime dall'inizio della pandemia.

In Lombardia 187 decessi Con 9.291 nuovi casi anche oggi la Lombardia è la Regione italiana con l'incremento maggiore di casi e col maggior numero di nuovi decessi (187). In Piemonte i nuovi positivi sono 4.787, mentre in Campania 4.065. In Veneto i casi sono 3.564, mentre nel Lazio 2.686 e in Emilia Romagna 2.402. Oltre mille nuovi positivi in Toscana (1.932), Sicilia (1.692) Puglia (1.434) e Liguria (1.013). Nelle rimanenti Regioni, invece, si sono registrati meno di mille casi giornalieri.