Schlein dopo la vittoria del No: "C’è già una maggioranza alternativa al governo"

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23 Marzo 2026 - 21.54

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La segretaria del Pd, Elly Schlein, si è ritrovata al centro della scena politica italiana dopo la netta vittoria del No al referendum sulla giustizia. Il risultato, che ha visto il fronte del No prevalere nelle grandi città e il Sì limitarsi al Triveneto, segna la prima battuta d’arresto per il governo di Giorgia Meloni da oltre due anni.

Schlein ha commentato dal Nazareno:

“Oggi è una giornata bellissima, una grandissima mobilitazione popolare, la maggioranza del Paese che ha fermato una riforma sbagliata e che ha partecipato per difendere la Costituzione”.

La leader dem ha colto l’occasione per delineare la strategia futura del campo progressista:

“Noi batteremo Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche. C’è già una maggioranza alternativa al governo. Questo voto ci consegna una grande responsabilità. Lavoreremo con le forze della coalizione progressista per costruire l’alternativa”.

Sulla possibilità di primarie e sull’unità del centrosinistra, Schlein ha ribadito la sua disponibilità e la volontà di coinvolgere tutti i leader progressisti:

“Spero di vedere i leader progressisti in piazza e festeggiare insieme. Abbiamo sempre detto che troveremo insieme le modalità per la costruzione del programma. Discuteremo di tutto, modalità e tempi. Ho sempre detto che in caso di primarie sarei stata assolutamente disponibile. Noi continuiamo a essere testardamente unitari”.

Per Schlein, il voto di oggi non è solo una vittoria contro la riforma, ma un’opportunità politica: consolidare un’alternativa credibile e duratura, in grado di coinvolgere l’intero elettorato e di proporre posizioni chiare in economia, sicurezza e politica estera, evitando di ridursi a un semplice “votificio” destinato a frammentarsi al primo ostacolo.