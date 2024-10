Albania, Schlein ancora contro Meloni: "Hanno buttato 800 milioni per violare i diritti"

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2024 - 21.47

Uno scontro senza fine. «Hanno appena buttato 800 milioni di euro per violare i diritti delle persone migranti che hanno mandato in Albania per poi riportarli indietro. Questi qui per anni hanno fatto propaganda sui 35 euro al giorno che costa l’accoglienza di un richiedente asilo, noi gli stiamo chiedendo di dirci quanto è costato quel viaggio, perché secondo le stime hanno pagato 18 mila euro a persona, cui calpestando i diritti hanno voluto portare lì per poi essere costretti a riportarli indietro».

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in un video, ripostato sui social, da Recco, in provincia di Genova, dove si trovava per sostenere la candidatura di Andrea Orlando alla presidenza della Regione Liguria.

«Questo scontro istituzionale è gravissimo, questo attacco costante alla magistratura all’opposizione, ma non è colpa dei giudici o dell’opposizione se non sanno leggere le leggi e le sentenze della Corte di giustizia europea. Bastava leggere quella sentenza per capire che crollava l’intero impianto di questo cinico accordo. Non ci vuole una dote di preveggenza, bastava leggere la sentenza, ed è inutile anche che se la prendano con i giudici che non potevano che applicare la sentenza che è stata fatta da una Corte di giustizia europea», ha sottolineato Schlein