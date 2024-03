Dossieraggio a politici, imprenditori e vip: ecco la lista degli spiati da Striano (c'è anche Cristiano Ronaldo)

globalist Modifica articolo

4 Marzo 2024 - 11.15

La Procura di Perugia ha aperto un’indagine sull’attività del finanziere Pasquale Striano, che avrebbe intercettato e ‘dossierato’ decine di politici, imprenditori e personaggi dello spettacolo italiani. Il quotidiano La Verità ha pubblicato una lista parziale dei personaggi coinvolti, per i quali non è ancora chiaro perché siano state ordinate le ispezioni e soprattutto chi le avrebbe ordinate.

Fratelli d’Italia

Guido Crosetto (ministero della Difesa)

Giovanbattista Fazzolari (sottosegretario presidenza del Consiglio)

Francesco Lollobrigida (ministro dell’Agricoltura)

Adolfo Urso (ministro dello Sviluppo)

Andrea Delmastro Delle Vedove (sottosegretario alla Giustizia)

Edmondo Cirielli (viceministro degli Esteri)

Chiara Colosimo (presidente commissione parlamentare Antimafia)

Tommaso Foti (capogruppo alla Camera)

Fabio Rampelli (deputato)

Fabio Roscani (deputato)

Michele Schiano (deputato)

Carlo Fidanza (eurodeputato)

Pietro Fiocchi (eurodeputato)

Tommaso Longobardi (social media manager di Giorgia Meloni)

Lega



Giuseppe Valditara (ministro dell’Istruzione)

Federico Freni (sottosegretario Mef e deputato)

Claudio Borghi (senatore)

Claudio Durigon (senatore e sottosegretario al Lavoro)

Massimo Garavaglia (senatore)

Alessandro Morelli (senatore)

Stefano Borghesi (senatore)

Maria Cristina Cantù (senatrice)

Giulio Centemero (deputato e tesoriere)

Federico Fornaro (deputato)

Domenico Furgiuele (deputato)

Angelo Ciocca (europarlamentare)

Susanna Ceccardi (europarlamentare)

Erika Stefani (europarlamentare)

Matteo Adinolfi (europarlamentare)

Gianluca Pini (ex parlamentare)

Massimiliano Bastoni (consigliere regionale Lombardia)

Pietro Raso (consigliere regionale Calabria)

Orlando Tripodi (consigliere regionale Lazio, poi passato in Forza Italia)

Gianluca Savoini (ex portavoce Salvini)

Roberta Dini (moglie di Attilio Fontana)

Luca Morisi (social media manager)

Denis Verdini (suocero Matteo Salvini)

Francesca Verdini (compagna Matteo Salvini)

Tommaso Verdini (cognato Matteo Salvini)

Antonio Capuano (avvocato e consulente)

Andrea Manzoni (commercialista)

Forza Italia



Gilberto Pichetto Fratin (ministro dell’Ambiente)

Maria Elisabetta Alberti Casellati (ex presidente del Senato e attuale ministro per le Riforme istituzionali)

Giambattista Casellati (marito di Maria Elisabetta Alberti Casellati)

Marta Fascina (ex moglie di Silvio Berlusconi)

Roberto Occhiuto (governatore della Regione Calabria)

Letizia Moratti (ex ministro dell’Istruzione)

Simone Andrea Crolla (ex deputato)

Paolo Romani (ex ministro dello Sviluppo economico)

Giancarlo Innocenzi Botti (ex dirigente Mediaset e già

commissario Agcom)

Giancarlo Foscale (cugino di Silvio Berlusconi)

Toti



Giovanni Toti (governatore della Liguria)

Calogero Pisano (deputato)

Emanuele Guy (collaboratore Giovanni Toti)

Luigi Brugnaro (sindaco di Venezia)

Centristi



Anna Formisano (ex deputato Udc)

Lorenzo Cesa (deputato ed ex segretario Udc)

Michele Vietti (ex vicepresidente del Csm in quota Udc)

Roberto Lagalla (sindaco di Palermo Udc)

Italia Viva

Matteo Renzi (leader)

Marco Carrai (consigliere)

Alberto Bianchi (avvocato)

Gianfranco Librandi (ex deputato)

Centrosinistra

Alessio D’Amato (ex assessore alla Regione Lazio, oggi con Azione)

Eugenio Patanè (assessore ai Trasporti del Comune Roma)

Andrea Zanoni (consigliere regionale veneto del Pd)

Angiola Armellini (moglie di Bruno Tabacci)

Giulio Santarelli (ex governatore del Lazio anni 1977-1983)

M5S

Cesare Paladino (suocero di Giuseppe Conte)

Olivia Paladino (compagna di Conte)

Cristiana Paladino (cognata di Conte)

Guido Alpa (ex collega di studio di Conte)

Luca Di Donna (ex collega di studio di Conte)

Luca Lanzalone (ex presidente Acea con Virginia Raggi sindaco di Roma)

Ministri ed ex ministri

Elvira Marina Calderone (ministro del Lavoro)

Vittorio Colao (ex ministro dell’Innovazione tecnologica)

Roberto Cingolani (ex ministro della Transizione ecologica e attuale ad di Leonardo)

Vip, imprenditori e manager

Carlo Bonomi (presidente di Confindustria)

Francesco Gaetano Caltagirone (editore del Messaggero e costruttore)

Danilo Iervolino (editore)

Chiara Giuliani (moglie di Iervolino)

Andrea Ceccherini (editore)

Francesco Polidori (Cepu)

Gianluigi Aponte (armatore)

Ignazio Messina (armatore)

Vincenzo Onorato (armatore)

Antonio Fallico (Banca Intesa)

Giulio Ranzo (ad Avio)

Lucio Presta (agente spettacolo)

Nicolò Presta (agente spettacolo)

Ernesto Ferlenghi (presidente Confindustria Kazakistan)

Andrea Agnelli (ex presidente della Juventus)

Cristiano Ronaldo (calciatore)

Massimiliano Allegri (allenatore della Juventus)

Gabriele Gravina (presidente Figc)

Fedez (cantante)

Giovanni di Gianfrancesco (marito di Manuela Arcuri)

Protagonisti di cronaca Giudiziaria

Giovanna Boda (ex dirigente del Miur)

Massimo Bochicchio (ex broker)

Piero Amara (sedicente membro Loggia Ungheria)

Fabrizio Centofanti (coindagato con Amara)

Carlo Maria Capristo (coindagato con Amara)

Filippo Paradiso (coindagato di Amara)

Maurizio Gelli (figlio di Licio, fondatore della P2)

Raffaello Gelli (figlio di Licio)

Domenico Arcuri (ex commissario straordinario per l’emergenza Covid)

Irene Pivetti (ex presidente della Camera)

Gianni Mion (ex manager gruppo Benetton)

Gianluca Esposito (indagato per traffico di influenze)

Fabio Quartieri (indagato nel caso Tidei)

Roberto Fiore (fondatore di Forza nuova)

Dirigenti statali

Alessandro Chiocchetti (segretario generale Parlamento europeo, ex capo di gabinetto di Roberta Metsola)

Gabriella Pecorelli (dirigente Mise)

Personalità estere

Frédéric Chatillon (Le Pen)

Anthony Scaramucci (addetto alla comunicazione della Casa Bianca con Donald Trump presidente)

Oleg Kostyukov (diplomatico)

Medici

Giorgio Palù

Francesco Vaia

Vaticano

Cecilia Marogna

Fabrizio Tirabassi

Gianluigi Torzi

Raffaele Mincione

Don Alberto Giardina

Monsignor Giovanni D’Ercole

Monsignor Vittorio Lanzani