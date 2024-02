Conte (M5s): "La Sardegna è una lezione per Giorgia Meloni, ora tentiamo l'impresa anche in Abruzzo"

globalist Modifica articolo

29 Febbraio 2024 - 09.01

ATF

Giuseppe Conte ne è sicuro, la vittoria del centrosinistra in Sardegna è il segno dell’inizio del declino di Giorgia Meloni. Intervistato da Qn, il leader del M5s motiva il suo pensiero. «La prima amara lezione è per Meloni. La vera sconfitta è lei. Il risultato in Sardegna è anche il segno di un clima che nel Paese sta cambiando».

«Il voto ci conferma che il M5s è sulla strada giusta. Il modello della Sardegna è vincente. La condizione principale però è confrontarsi seriamente e proporre programmi realizzabili. La nostra precondizione è non fare come Meloni, che ha tradito chi l’ha votata: se proponi una cosa poi la devi realizzare».

«In Sardegna l’alternativa a Meloni ha vinto senza Calenda che anzi ha rischiato seriamente di far vincere la destra con Soru. Ora si è accorto dell’ovvio: non esiste alternativa a Meloni che non veda il M5s protagonista. Bene, ci faccia sapere che cosa vuol fare da grande, sapendo però che la convergenza si costruisce su temi e proposte e non per questioni di simpatie personali. Per costruire un programma comune basta confrontarsi sui temi, non c’è alcuna necessità di invocare la mediazione paternalistica di figure terze».

Per le prossime Regionali come procede il dialogo con le altre forze? «Il metodo è sempre quello del dialogo su obiettivi programmatici. In Piemonte e Basilicata ci sono delle difficoltà ma il dialogo continua. Però ora la priorità è concentrare tutte le energie sull’Abruzzo: dobbiamo tentare l’impresa anche lì».