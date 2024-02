Elly Schlein sfida Giorgia Meloni: "La Sardegna la nostra prima reconquista, ora puntiamo all'Abruzzo"

globalist Modifica articolo

28 Febbraio 2024 - 09.23

ATF

Dopo la vittoria di Alessandra Todde in Sardegna, la segretaria del Pd Elly Schlein in un’intervista su La Repubblica ha rilanciato la sfida alla destra di Giorgia Meloni puntando alle regionali in Abruzzo.

«Sapevo che ce la potevamo giocare perché la campagna di Alessandra Todde era andata in crescendo, specie nella settimana prima del voto avevo notato un cambiamento di clima e nutrivo la speranza di una risalita, però qualche timore restava. Era dal 2015 che non strappavamo una regione alla destra. Nove anni, un’eternità. Dalla Sardegna è arrivato un bel segnale: è la nostra prima `reconquista´ e non sarà l’ultima, questo è il mio messaggio per Giorgia Meloni».

«E’ anche la vittoria della persona giusta. Todde ha saputo tenere insieme una coalizione tra diversi che ogni giorno si è unita sempre di più. Ecco, a dirla tutta è stato un meraviglioso gioco di squadra. E io sono doppiamente contenta perché il Pd ha fatto così bene da diventare il primo partito».

«Abbiamo dimostrato che l’alterativa vince laddove, ripeto, c’è una proposta comune, seria e credibile. È una responsabilità che devono sentire tutti, non solo il Pd. Io faccio politica, non fantapolitica. Oggi la priorità è unire le nostre forze sulle grandi questioni del Paese e sono convinta che, se remeremo tutti nella stessa direzione, gli elettori ci daranno fiducia».