Manovra, Sironi (M5s): "Dalla destra zero euro all'ambiente ma buttano 12 miliardi nel Ponte sullo Stretto"

21 Dicembre 2023 - 14.46

Elena Sironi, senatrice del M5s, intervenendo in discussione generale sulla legge di Bilancio ha ribadito le critiche dell’opposizione sulla totale assenza di coperture e finanziamenti per l’ambiente e la transizione ecologica.

«Anche sul tema della transizione ecologica e delle risorse energetiche, questo Governo dimostra di avere poche idee e confuse e di non saper cogliere l’opportunità del PNRR per cui ha combattuto il MoVimento 5 Stelle con il presidente Conte. Come raggiungeremo gli obiettivi della riduzione al 2030 delle emissioni di gas serra al 55 per cento?».

«Come raggiungeremo il target della percentuale di aumento dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e dell’efficienza energetica? Quando elimineremo i SAD? Dove sono gli sforzi verso la decarbonizzazione? Dove sono gli interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici? Vogliamo parlare poi della scatola vuota del piano Mattei, ieri prontamente ribattezzata dal collega Lorefice «piano piano Mattei»? Non è dato sapere quale sia la strategia, se il sostegno all’Africa sarà dato in tema di progetti per energie rinnovabili, oppure di sfruttamento di quelle fossili: non mi pare una questione marginale».

«Poi, non vogliamo mettere la ciliegina su questa torta malriuscita? Parliamo del Ponte sullo Stretto: visto che siamo in ristrettezze economiche, prendiamo 12 miliardi, che potrebbero tornare utili per garantire servizi essenziali, e buttiamoli in un’opera che nessuno vuole e che sicuramente non è né urgente, né indispensabile. Un’opera che vorrebbe collegare tra loro gli inadeguati sistemi viabilistici di Calabria e Sicilia; un’opera tanto inutile quanto ambientalmente dannosa, finanziata anche definanziando lo sviluppo delle due Regioni».

«Due Regioni che avrebbero invece bisogno di investire per potenziare la viabilità interna, i servizi di trasporto pubblici, creando una rete adeguata, sicura ed efficiente. Sembra uno scherzo e allora scherzo per scherzo, propongo di fare un bel ponte a rotelle, così potremmo spostarlo di volta in volta, da una Regione all’altra, a seconda delle necessità viabilistiche, per risolvere le emergenze».