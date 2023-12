Il Pd risponde alle provocazioni di Conte: "Il M5s è nato con l'allergia alle alleanze democratiche e progressiste"

globalist Modifica articolo

19 Dicembre 2023 - 09.21

Dopo le frecciatine scagliate ieri da Giuseppe Conte a Elly Schlein, il Pd risponde al leader M5s. Simona Malpezzi, senatrice dem: «Abbiamo una visione del mondo diversa dalla maggioranza e, in nome di questa, dovremmo concentrarci tutti sul contrastare questa destra».

«Penso che il Pd stia facendo uno sforzo enorme in nome di quella visione che, dalla parte dell’opposizione, dovrebbe essere comune. E che lo stia facendo per tenere insieme le posizioni anche con una grande volontà di mediazione».

Dello stesso avviso Pina Picierno, europarlamentare. «Il M5S è nato con l’allergia alle alleanze democratiche e progressiste. Dopo l’esperienza di governo si immaginava una crescita, dall’età adolescenziale a quella adulta. Evidentemente eravamo troppo ottimisti».

«In gioco non è il destino di Conte ma l’Europa. Vivere le elezioni europee come una contesa nazionale è un regalo alla destre. Usarle poi come metro per i rapporti interni alle forze di opposizione è la negazione di quello che chiede il nostro elettorato. L’Opa ostile di Conte al Pd non mi spaventa. È già fallita in passato»,

«Il Pd ha l’ambizione di essere la forza di cambiamento di cui ha bisogno il Paese. È stato così sempre, lo è anche oggi e anche per questo la nostra segretaria Elly Schlein ha il pieno mandato per creare una coalizione forte e plurale», conclude.