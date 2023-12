Renzi è il più ricco dei senatori, Conte (M5s): "Uno scandalo che un parlamentare sia pagato da uno Stato estero"

globalist Modifica articolo

15 Dicembre 2023

E’ stata pubblicata la classifica dei senatori più ‘ricchi’ del Parlamento, e Matteo Renzi risulta essere in testa con 3,2 milioni di redditi dichiarati. Giuseppe Conte, leader del M5s, a Radio 1 ha sollevato una questione di conflitto d’interesse che meriterebbe un approfondimento più ampio.

«Certo, le mie dichiarazioni sono molto peggio, specie da quando sono in Parlamento. Ma io credo che è uno scandalo che un nostro Parlamentare possa essere finanziato, pagato, da fondi sovrani o Stati esteri (dice riferendosi all’Arabia Saudita, ndr). Questo è veramente uno scandalo. Io una norma l’ho inserita in una proposta di legge a mia prima firma, il Parlamento italiano deve avere un sussulto».

Poi su una possibile alleanza alle regionali in Abruzzo, Conte taglia corto. «Renzi e Italia viva con un simbolo ufficiale in Abruzzo non c’è. Ormai mi sembra che Renzi faccia un discorso suo a ogni livello. Spesso ce lo troviamo contro, io direi orgogliosamente ce lo troviamo contro, per quanto ci riguarda».