Manovra, Bonelli (Avs): "La propaganda di Salvini blocca il Paese, è inaccettabile"

globalist Modifica articolo

12 Dicembre 2023 - 16.24

Preroll

I ritardi del governo Meloni sulla Manovra suscitano preoccupazione, anche se i provvedimenti previsti nella Legge di Bilancio non servono di certo ad aiutare le fasce più deboli della popolazione. Angelo Bonelli, parlamentare di Avs, in una nota ha fatto il punto della situazione.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«È inaccettabile che il governo stia per presentare un emendamento per trovare nuove risorse per il Ponte sullo Stretto dopo che la regione Sicilia ha annunciato di dover ridurre il suo contributo da 1 mld di euro. Si sta bloccando la legge di bilancio per il ponte sullo stretto e per la propaganda di Salvini. La continua enfasi sulla propaganda politica sta generando un’immobilizzazione delle istituzioni, impedendo la rapida e necessaria azione che il settore dei trasporti richiede».

Middle placement Mobile

«E mentre il Paese è ostaggio di manovre propagandistiche, episodi gravi come lo scontro tra treni nel ravennate mettono in luce la vulnerabilità della nostra rete ferroviaria. La sicurezza dei cittadini e lo sviluppo del Paese non possono essere sacrificati sull’altare degli equilibri politici di questa maggioranza».