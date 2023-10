Gaza, Elly Schlein: "Non bisogna superare il confine tra giustizia e vendetta"

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2023 - 09.35

Preroll

L’intervista di Elly Schlein a Rtl 102.5 ha toccato anche il delicato tema della guerra di Gaza. La segretaria del Pd ha iniziato commentando le recenti parole di Joe Biden, che ha chiesto agli israeliani di non farsi “dominare dall’ira”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Sono importanti, come quando ha detto che occupare Gaza sarebbe un errore, quindi un invito alla prudenza. Penso che in democrazia ci sia un confine fra giustizia e vendetta ed è un confine che non va mai valicato. Serve uno sforzo diplomatico per dialogare con i paesi arabi e isolare Hamas, per evitare che il conflitto possa allargarsi”.

Middle placement Mobile

“Non è accettabile inneggiare agli attentati terroristici di Hamas, la causa palestinese è un’altra cosa. Anche il popolo palestinese ha il diritto di esistere e vedersi riconoscere uno stato”.

Dynamic 1

“Il Pd usa tutti i suoi canali internazionali per dare un contributo diplomatico per fermare il conflitto. Bisogna riprendere il processo di pace in Medio Oriente, quello che guarda alla soluzione politica dei due popoli in due Stati e appezziamo che anche il ministro Tajani abbia detto che l’impegno del governo va in questa direzione”.