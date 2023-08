La coda di paglia della presidente Meloni

Nuccio Fava Modifica articolo

3 Agosto 2023 - 21.55

Come si può amoreggiare con Vox e rammaricarsi per le critiche di ambiguità, rinnovate in occasione della commemorazione alla strage di Bologna? Non ha nemmeno sentito necessario il dovere di parteciparvi di persona, limitandosi a inviare messaggi scontati di vicinanza al dolore dei parenti delle vittime e ripetendo la vecchia notizia della sua decisione di togliere il segreto di stato agli atti ancora segretati.

Eppure, l’immane tragedia della stazione di Bologna che ha causato decine di morti e feriti, tra cui anche donne e bambini, rimane una ferita che annualmente rinnova il suo dolore, il bisogno di verità e le inadeguatezze della politica e dell’azione dello Stato.

Anche se giudici coraggiosi e determinati hanno messo in luce la responsabilità diretta dei vertici della P2 di Licio Gelli, di traditori nel servizio ai valori della costituzione e di funzionari legati a poteri oscuri con finalità sovversive.

Su questa base, del resto, il Presidente della Repubblica ha parlato esplicitamente di un pericoloso attacco alla democrazia di chiara matrice neofascista. Monito di grande valenza e attualità in un tempo in cui si vuole riformare la giustizia con il rischio talvolta di smarrire il senso della sua autonomia e indipendenza.

Problemi complessi e difficili si affollano pertanto nell’agenda del Governo e delle forze politiche impegnate in gravi scadenze. Nonostante il caldo intenso e il riposo agostano indispensabile per tutti.

Sarà sufficiente un supplemento di lavoro, anche ad agosto, a ridare credibilità e capacità di risposte adeguata ai tanti problemi in agenda?