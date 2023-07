Il Pd a guida Schlein lancia un'offensiva su povertà e reddito di cittadinanza

globalist Modifica articolo

30 Luglio 2023 - 22.27

Un’offensiva è stata lanciata per affrontare le problematiche della povertà, focalizzandosi sul reddito di cittadinanza e il salario minimo. Il Partito Democratico si è schierato contro la sospensione del reddito di cittadinanza, criticando aspramente il governo per la mancanza di sostegno alle famiglie bisognose. Dal quartier generale del Pd è partita una serie di comunicati, dimostrando la compattezza del partito contro tale decisione.

La segretaria Elly Schlein ha espresso indignazione riguardo alla sospensione del reddito di cittadinanza, affermando: “Sono 169 mila le famiglie che sono state avvisate che non riceveranno più un sostegno contro la povertà con un SMS, persone che hanno difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena. Brutale”. A queste parole ha risposto la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Licia Ronzulli, sottolineando che l’assegno per gli occupabili sarebbe cessato ad agosto ed è stata una misura già nota da otto mesi.

Il Partito Democratico ha annunciato che la battaglia è solo all’inizio e che continuerà a lottare per i diritti delle famiglie in difficoltà. Inoltre, il Pd ha manifestato l’intenzione di portare avanti un’iniziativa politica per promuovere il salario minimo, il cui dibattito parlamentare è stato rinviato a settembre.

Il tour di Elly Schlein in diverse regioni italiane potrebbe portare a nuovi sviluppi nelle prossime tappe. La segretaria del Pd sarà presente in Campania, a Sessa Aurunca, dove incontrerà una cooperativa sociale. Successivamente, si sposterà in Emilia, a Bologna per la commemorazione della strage, e a Modena per la Festa dell’Unità. Il Pd è determinato a costruire una iniziativa politica per affrontare le sfide economiche e migliorare la situazione delle famiglie bisognose.