Schlein contro Meloni: "Ha aperto uno scontro istituzionale con la magistratura"

22 Luglio 2023 - 19.55

Un governo che ha una linea molto chiara: mano dura con i poveracci ma sui reati dei colletti bianchi mano morbida o peggio.

Muro contro muro tra noi e la maggioranza sulla riforma della giustizia? Per ora il muro contro muro sulla giustizia è uno scontro istituzionale che il governo e la maggioranza hanno aperto con la magistratura e che non è mai un buon presupposto per ragionare in concreto su come migliorare il sistema giudiziario italiano.”

Lo ha detto la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, a margine della sua visita alla Festa de L’Unità di Mantova.

“Continueremo – ha aggiunto – con le nostre proposte ma abbiamo sempre un atteggiamento che guarda al merito delle cose, senza pregiudiziali e che affronta nel merito ciò che pensiamo sia la direzione giusta per l’Italia.”

L’Incontro con gli amministratori

“Io ci sto a confrontarmi con voi, con i sindaci, per una grande operazione di ascolto e di confronto con le buone pratiche amministrative che portate avanti”, è la risposta del segretario nazionale del Pd, Elly Schlein, al sindaco di Mantova Mattia Palazzi che poco prima, introducendo il segretario alla festa dell’Unità, l’aveva invitata a collaborare con gli amministratori per “costruire un percorso, da qui all’autunno, con cui sfidare il governo tutti insieme sulle cose che servono a cittadini”.

“Il filo di connessione di quello che stiamo facendo deve passare attraverso il partito, le sedi parlamentari e quello che fate sui territori – ha risposto Schlein – che deve diventare la bandiera di cui tutto il Pd deve andare orgoglioso. Noi dobbiamo dare più servizi e aumentare la qualità della vita della gente, difendere le attività economiche che coraggiosamente riescono ad andare avanti. Dobbiamo dimostrare che quelle buone pratiche amministrative fatte sui territori dalle nostre amministrazioni siamo in grado di moltiplicarle e di costruire delle alleanze credibili alle prossime amministrative”.

Per Schlein, “la destra in nove mesi di governo ha già gettato la maschera. Ed è una destra che colpisce i più fragili cancellando gli strumenti di sostegno al reddito e agli affitti, è una destra che vuole continuare a piantare bandierine ideologiche senza poter rispondere a come rilanciamo l’economia, attuiamo il Pnrr e aumentiamo il lavoro di qualità, non come il loro decreto lavoro che è il decreto della precarietà e della ricattabilità dei lavoratori”, ha concluso.