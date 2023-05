Elezioni, Boccia (Pd): "La destra non si esalti, Elly Schlein ha trovato le alleanze già fatte"

globalist Modifica articolo

30 Maggio 2023 - 10.17

La batosta elettorale è stata sonora, per il centrosinistra. La quasi totalità dei comuni coinvolti nelle amministrative sono andati alla destra, una situazione su cui il campo progressista e il Pd in particolare dovranno lavorare con impegno. Il capogruppo al Senato dei democratici, Francesco Boccia, parlando con il Corriere della Sera ha parlato dei risultati.

«Vorrei ricordare una cosa: Elly Schlein si è insediata il 12 marzo. Non c’è stata un’alleanza decisa dalla nuova segreteria e le liste del Pd erano di fatto già chiuse. Il Partito democratico, nei consigli comunali, è la prima lista anche rispetto a Fratelli d’Italia, dopodiché questo particolare non ci consola. Però è bene ricordarlo a chi non è quasi presente in nessun consiglio comunale, ma dice che il problema è il Pd. La critica al Pd non la fa Fratelli d’Italia ma la capogruppo del Terzo polo al Senato».

«La nostra sconfitta nei Comuni capoluogo è netta e chiara, ma dedurne un’analisi politica che porta all’autoesaltazione della destra è fuori luogo. Comunque, la verità è che noi guidavamo 31 Comuni sopra i 15mila abitanti e ora sono diventati 36. Certo, abbiamo un lungo cammino davanti e di questo devono prendere atto anche tutte le altre forze politiche alternative alle destre: dobbiamo costruire una coalizione che sia competitiva. In queste Amministrative non ci siamo riusciti. Se poi qualcuno pensa che l’unico modo per vincere sia allearsi alla destra è un altro conto».