Maltempo, Bonelli (Avs): "Non bisogna ricostruire come era prima, pronti a collaborare col governo"

29 Maggio 2023 - 14.34

Angelo Bonelli, parlamentare dell’Alleanza Verdi e Sinistra, ha parlato in diretta a Rai 3 dell’emergenza maltempo in Emilia Romagna e del decreto che il governo ha preparato. “La domanda che rivolgo al governo e alla maggioranza: quale visione dell’Italia ha su un tema di questo genere che è la priorità assoluta. Sono stato, e lo sarò, molto collaborativo sul decreto e se ci saranno le condizioni probabilmente voteremo a favore”.

Quanto all’incertezza sulla scelta o meno di Stefano Bonaccini come commissario alla ricostruzione della Romagna, “non si capisce la ragione per la quale in Veneto è stato Zaia, in Liguria Toti, in altre Regioni che hanno vissuto situazioni analoghe sono stati i Presidenti di Regione (a fare il Commissario ndr). Francamente non ci metteremo a polemizzare su questa questione. Bisogna evitare di politicizzare un tema delicato come quello della ricostruzione”.

“Certamente una cosa che non dobbiamo fare è ricostruire e riprogettare come era prima. Quello che è accaduto impone una riprogettazione che ricostruisca quello che era l`antico ecosistema idraulico di quel territorio”