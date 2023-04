Udine ai progressisti, esulta Elly Schlein: "Bel lavoro di squadra" 

globalist Modifica articolo

17 Aprile 2023 - 19.47

Preroll

Un ottimo segnale: l’opposizione unita sarebbe maggioranza: Elly Schlein incassa la sua prima vittoria elettorale lì dove era maturata la prima sconfitta. Udine, Friuli Venezia Giulia: vince De Toni, contro ogni pronostico e contro le attese. Anche quelle dei dem. «Una rimonta incredibile in una competizione davvero complessa, nelle premesse», dice il responsabile Enti Locali del Pd, Davide Baruffi. Una vittoria ottenuta schierando un campo larghissimo, con pd, M5s, Sinistra, Terzo Polo e tanto civismo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Una bellissima notizia», per Elly Schlein: «Una vittoria costruita grazie a un bel lavoro di squadra. Ad Alberto Felice De Toni vanno gli auguri di buon lavoro da tutta la comunità democratica». La segretaria, prima della sconfitta alle regionali, aveva parlato del Friuli come di un laboratorio. Ora, se l’esperimento in Regione si è scontrato con la forza di Massimiliano Fedriga e del centrodestra unito, a Udine la coalizione larghissima del centro sinistra ha funzionato. E la domanda che adesso ci si pone è se una coalizione larghissima porta più voti della sommatoria di quelli dei partiti o, al contrario, se tutto dipende dal nome da mettere in campo e da quanto fatto o non fatto dall’amministrazione.

Middle placement Mobile

Per l’esponente di Italia Viva, Ettore Rosato, è il combinato disposto dei due elementi a risultare vincente: «Abbiamo costruito un bel progetto per la città e scelto il profilo giusto».

Dynamic 1

Alla prima scuola di pensiero si iscrive invece il capogruppo dem in Senato, Francesco Boccia: «Quando il centrosinistra si presenta unito, con una proposta politica alternativa alla destra che sia credibile e concreta, può essere uno schieramento vincente».

Sulla stessa linea Debora Serracchiani, deputata e responsabile giustizia Pd, per la quale è stato importante «coinvolgere i civici, il Movimento 5 Stelle, il Terzo Polo» con «il Partito Democratico perno fondamentale, diciamo tutta la sinistra». Assieme a questo. «un candidato forte come De Toni e un grande lavoro di squadra hanno permesso di trasformare l’opposizione di centrosinistra nell’alternativa credibile che ora va ad amministrare Udine», aggiunge Serracchiani.

Dynamic 2

Sul ruolo del Pd si sofferma la vice presidente del partito, Chiara Gribaudo, che sottolinea come i dem siano prima forza politica in città: «Il Pd, prima forza politica in città, si conferma forte sui territori, perno imprescindibile dell’alleanza di Centrosinistra». Fiduciosi per «un percorso comune che abbiamo fortemente voluto e creduto», si dice anche il M5s con Cristian Sergo, coordinatore provinciale del movimento. E per i socialisti italiani, «il centrosinistra vince a Udine. Siamo davvero felici per l’elezione di Alberto Felice De Toni a Sindaco. È la dimostrazione di come una coalizione plurale e ampia può battere la destra, con i programmi e con le idee», dice il segretario Psi, Enzo Maraio.