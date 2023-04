Migranti, Bonelli (Avs): "Dal governo politica orrenda, e Giorgia Meloni mente..."

globalist Modifica articolo

17 Aprile 2023 - 14.19

Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Avs, ha attaccato il governo Meloni e la sua disumana politica sui migranti. Bonelli ha anche smentito Giorgia Meloni sul tema della protezione speciale per i richiedenti asilo.

«E’ assolutamente falso quello che ha affermato la presidente Meloni riguardo la protezione speciale per i migranti, sostenendo che esista solo in Italia. In realtà, la protezione speciale è prevista in 18 Paesi dell’Unione europea su 27. In Africa, Meloni si fa fotografare mentre abbraccia bambini africani, eppure in Italia vuole abolire la protezione speciale che offre garanzie e tutele a chi fugge dalle persecuzioni e dalle guerre. Questa ipocrisia è l’esempio di una politica orrenda e cinica che noi di Alleanza Verdi e Sinistra respingiamo con forza».

«Il nostro impegno nelle istituzioni è quello di lavorare per un approccio umano e solidale nei confronti dei migranti, garantendo loro la protezione necessaria e promuovendo un’accoglienza dignitosa e inclusiva».