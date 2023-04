Terremoto L'Aquila, Bonelli (Avs): "Investiamo nella tutela del territorio, non sul Ponte sullo Stretto"

globalist Modifica articolo

6 Aprile 2023 - 15.31

Il terremoto de L’Aquila del 6 aprile 2009 è più vivo che mai, nelle macerie che ancora giacciono soprattutto nei piccoli paesi della provincia. Angelo Bonelli, parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, in una nota ha voluto riportare al centro dell’attenzione la prevenzione.

«Oggi ricorre il 14esimo anniversario del terribile terremoto che ha devastato la città dell’Aquila e l’intera regione Abruzzo. Un evento tragico che ha segnato profondamente la vita di migliaia di persone e che ci ricorda quanto sia fondamentale investire nella cura e nella messa in sicurezza del nostro territorio: anziché dilapidare risorse in opere inutili e dannose come il Ponte sullo Stretto di Messina, riteniamo necessario dotare l’Italia di un Piano per rendere antisismiche le case. È anche per questo motivo che l’Italia non può permettersi di perdere neanche un euro del Pnrr».

«Di fronte a questa eventualità – aggiunge – riaffermo la disponibilità di Europa Verde e di Avs a collaborare per trovare soluzioni concrete e valide a favore dell’Italia. La prevenzione e la messa in sicurezza delle aree a rischio sismico, così come l’investimento in infrastrutture più sicure e sostenibili, devono essere al centro del nostro impegno. Facciamo in modo di ricordare L’Aquila e l’Abruzzo lavorando per un futuro più sicuro per tutti».