Prodi: "Elly Schlein tenga unito il Pd e non vada adesso a cercare alleanze"

globalist Modifica articolo

2 Marzo 2023 - 22.24

Preroll

Cosa farà la nuova segretaria del Pd? Elly Schlein deve innanzitutto tenere unito il partito e ricominciare ad “ascoltare” la società e non iniziare invece “cercando le alleanze”. Lo ha detto Romano Prodi parlando a `Piazzapulita’ su La7.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Questa si è presa una responsabilità enorme. Il problema è se riesce ad essere coesiva”. Cioè se spacca o se unisce? “Esattamente. E soprattutto, dopo aver parlato con la società. Il problema del Pd è che non parlava più con i sindacati, con il mondo del lavoro, con le imprese… Ma per favore non vada prima a cercare le alleanze. Prima deve fare la sintesi politica del partito”.

Middle placement Mobile

Mi aspettavo la vittoria di Bonaccini ma…

Dynamic 1

“Mi aspettavo che vincesse Bonaccini perché il distacco era molto forte, però avevo posto anche pubblicamente dei dubbi perché si sentiva un desiderio molto forte di novità”.