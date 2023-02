Elly Schlein: "Restituire speranza alle giovani generazioni e no all'autonomia differenziata"

globalist Modifica articolo

19 Febbraio 2023 - 21.53

Manca una settimana alle primarie e la corsa per la segreteria del Pd entra nel vivo: «C’è bisogno anche in Basilicata di restituire speranza alle giovani generazioni. Un nuovo Pd può essere costruito attorno al contrasto ad ogni forma di diseguaglianza, contrastando il pessimo progetto di autonomia differenziata che vuole aumentare le fratture territoriali e sociali di questo Paese».

Lo ha detto Elly Schlein, candidata alle primarie del Partito Democratico nel corso di un incontro a Potenza.

«Vogliamo costruire un nuovo Pd che ritrovi credibilità verso quell’Italia che oggi fa più fatica e che non crede neanche più alla politica come strumento per migliorare le cose» ha concluso.

Per superare le correnti nel Pd – ha aggiunto la candidata – «serve un’onda di partecipazione che stiamo riscontrando in tutto il Paese, per trovare anche un nuovo metodo di stare insieme e selezionare una nuova classe dirigente. Crediamo di aprire un varco per tanti giovani che in questi anni sono stati schiacciati più dalla crisi, ma anche in politica».