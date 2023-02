Pd: Elly Schelin in testa nei congressi della provincia di Treviso

globalist Modifica articolo

6 Febbraio 2023 - 15.35

Pd, si vota anche se tutto fa pensare che alla fine ci sarà il ballottaggio tra Bonaccini e Elly Schlein: “Nel primo fine settimana congressuale il vantaggio di Elly Schlein anche in provincia di Treviso è netto: la mozione ‘Parte da noi’ è infatti in testa con il 47.27% dei voti seguita da Bonaccini al 35.45% delle preferenze attribuite nei voti degli iscritti PD. Si tratta di un dato importantissimo sia a livello nazionale che territoriale”.

Dichiarano Matteo Favero e Leone Cimetta del Comitato Parte da noi della Provincia di Treviso a sostegno di Elly Schlein – Segretaria del nuovo Partito Democratico.

“Anche nella nostra Marca – continuano Favero e Cimetta – e ad averlo dimostrato è stato l`affollato comizio di Elly Schlein in piazza a Mogliano Veneto qualche giorno fa, la comunità del Partito Democratico sente come priorità assoluta la rigenerazione della propria classe dirigente, così come la necessità di dare un profilo nuovo e chiaro al nostro Partito che sostenga così con più forza la transizione ecologica della nostra economia senza dimenticare i diritti sociali, la tutela del lavoro sia dipendente che autonomo, la lotta alla povertà e alle disuguaglianze, la salute gratuita per tutti nonché la sicurezza dei cittadini. Un assetto più forte del Pd che solo in questo modo può essere unica alternativa credibile e riconoscibile rispetto a chi governa la nostra regione da quasi trent`anni”.