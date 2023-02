Schlein (Pd): "La base del partito deve scegliere sulle battaglie importanti"

globalist Modifica articolo

31 Gennaio 2023 - 23.05

Una mezza rivoluzione in un partito che è in mano alle correnti. Elly Schlein presenta la sua linea.

«Un partito che capovolge la piramide e coinvolge la sua base facendola scegliere anche su battaglie importanti».

Le disabilità

E’ il Pd che vuole Elly Schlein che, in diretta Facebook con il Forum Disabilità Giovani Democratici, ha tracciato le priorità, ovvero queste battaglie importanti: «più sanità e istruzione pubbliche, progressività fiscale, lavoro di qualità contro precariato e sfruttamento e, naturalmente, la questione climatica che si riassume nell’avere più coraggio all’interno del partito, su questo e sui diritti».

Come coinvolgere sempre di più le persone con disabilità all’interno della vita del partito? Serve innanzi tutto un cambiamento culturale che ci faccia assumere come punto di vista quello di chi fa più fatica a partecipare, per una ragione o per l’altra. Bisogna avere una attenzione particolare sull’abbattimento di tutte le barriere, non solo fisiche ma anche sociali e culturali».