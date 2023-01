D'Amato (Pd): "Con il M5s impossibile ricucire, sono nostri avversari"

globalist Modifica articolo

16 Gennaio 2023 - 10.19

Le elezioni regionali si avvicinano, nel Lazio lo strappo tra Pd e M5s continua a far parlare di sé. Alessio D’Amato, candidato dei dem e del Terzo Polo, in un’intervista a Radio 24, ha parlato proprio del rapporto con il partito di Conte.

«Adesso non è possibile ricucire: siamo competitor e gli elettori troveranno sulla scheda nominativi e le forze politiche che sostengono i candidati presidente. Io per mia natura non chiudo mai le porte alla dialettica e al confronto ma in questo momento siamo competitor».

«Credo che quello del termovalorizzatore sia stato un pretesto perché era un’opera già decisa, già commissariata, per cui è stata presa a pretesto per arrivare a questa rottura» conclude l’assessore alla Sanità di Regione Lazio.