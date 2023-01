Elly Schlein: "Cambiare il modello di leadership, né uomo o donna sola al comando"

globalist Modifica articolo

15 Gennaio 2023 - 15.40

Il congresso del Partito Democratico avanza a grandi falcate. “Una grande promessa di partecipazione” e non una sola persona, uomo o donna che sia, al comando: questa è la formula, secondo la deputata Elly Schlein, candidata alla segreteria nazionale del Pd, per affrontare la complessità dei problemi sul campo.

“Io penso che sia anche il momento di cambiare il modello di leadership in questo Paese. Né un uomo solo al comando, né una donna sola al comando. Una sola persona non basta per affrontare la complessità dei problemi che oggi toccano le famiglie italiane e anche quelli che toccano questo pianeta”, ha detto Schlein a Milano, a margine dell’evento elettorale con il candidato del centrosinistra alle regionali in Lombardia, Pierfrancesco Majorino.

“Io credo che – ha sottolineato – serva invece una capacità di costruire una nuova classe dirigente, non scegliendola in base alla fedeltà, ma in base alla competenza e al valore che può esprimere”.

Nessun rischio di scissione

«Non vedo alcun rischio di scissione. Anzi, siamo qui per lavorare insieme sulla visione e sulle idee. Ci stiamo impegnando per rimettere al cuore dell’azione del Pd il contrasto alle diseguaglianze, il contrasto a questa esigenza climatica ma anche il tema del lavoro di qualità e dignità perché c’è troppo lavoro precario che soffoca la speranza di futuro di tante e tanti giovani».