Manovra, il governo strizza l'occhio agli evasori: via l'obbligo di pos sotto ai 30 euro

24 Novembre 2022 - 12.49

Nella bozza della manovra finanziaria, il governo Meloni ha previsto lo stop per l’obbligo di utilizzo del pos, per gli importi inferiori ai 30 euro. Una decisione che va nella direzione di premiare gli evasori, secondo molti.

«Questo Governo inizia male, molto male! E’ una vergogna sospendere le multe per chi non accetta i pagamenti elettronici». Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

La pensa diversamente Confesercenti. «Ci sono segnali di attenzione al mondo delle piccole imprese, come l’aumento al 35% del tax credit per le attività commerciali non energivore, lo stop alle sanzioni per il mancato utilizzo del Pos per transazioni inferiori ai 30 euro, il ritorno dei voucher per gestire con più semplicità il lavoro occasionale».