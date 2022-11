Bonelli (Avs): "La Manovra? Non esiste neanche il testo, parliamo del nulla"

globalist Modifica articolo

23 Novembre 2022 - 16.17

Preroll

«Il governo Meloni perpetra le stesse cattive abitudini inaugurate dal governo Monti e mantenute in vario modo nel corso dei governi che lo hanno seguito: far discutere di un disegno di legge, quello più importante per uno Stato, cioè la Legge di bilancio, prima ancora che esista un testo. È la poca serietà della politica che si ripresenta, tutto cambia ma, nei fatti, nulla cambia: bisognerebbe dirlo agli elettori di Giorgia Meloni, quegli stessi elettori che, se le comunicazioni del CdM fossero confermate e formalizzate in un ddl, pagherebbero lo scotto di una manovra poco coraggiosa e che penalizza ancora una volta i più deboli». Così il co-portavoce di Europa Verde e parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«La Legge di Bilancio 2023 – riprende Bonelli – è una legge di importanza cruciale per l’Italia che sta vivendo una delle peggiori crisi economiche dal dopoguerra. Per questo motivo, è da irresponsabili avviare una discussione nel Paese, tra cittadine e cittadini, aziende, mercati, solo su indicazioni tecniche ma in assenza di un testo».

Middle placement Mobile

«Non è più tempo di rinvii, testi dell’ultimo momento, fiduce alla vigilia di Natale. Il governo deve permettere alle opposizioni di discutere e, se necessario, dar loro il tempo di mettere a punto proposte emendative migliorative. Va sottolineato che, a giudicare dalle informazioni finora in nostro possesso, il lavoro sarà lungo e arduo», conclude.